РИАМО - 11 мая. Три человека погибли и один пострадал в результате аварии на 53-м км МКАД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Около 04:15 на МКАД столкнулись два автомобиля. Пострадавшего в ДТП доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что больше всего аварий с погибшими происходит в городе поздним вечером и ночью, поскольку в это время водители чаще всего превышают скорость.