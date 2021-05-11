РИАМО - 11 мая. Теплая и ясная погода ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, температура воздуха может подняться до 22 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погоду в столичном регионе продолжит формировать антициклон с центром над Костромской областью.

«Ожидается малооблачная и сухая погода. В послеобеденные часы воздух в столице прогреется до 19-21 градуса, в Подмосковье - до 17-22 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление ожидается повышенное, оно составит 756 мм рт. ст.