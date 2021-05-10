РИАМО - 10 мая. Пассажирам Арбатско-Покровской линии, где прервалось движение из-за человека на пути, посоветовали пересесть на Филевскую линию, МЦД или МЦК, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее прервалось движение поездов на участке «синей» ветки от станции «Молодежная» до станции «Киевская».

Специалисты делают все возможное для скорейшего возобновления движения составов на участке подземки.

Подробности инцидента не сообщаются.