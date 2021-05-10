РИАМО - 10 мая. В столице с 1 июля 2020 года проверили 1439 объектов торговли, в результате проверок было изъято свыше 44 тыс. единиц табачной продукции без маркировки, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Было возбуждено 223 дела об административном правонарушении, а также составлено 214 протоколов на юрлиц и ИП. Общая сумма арестованной табачной продукции составила 4,24 млн рублей

Суд рассмотрел 109 административных материалов по данным нарушениям, общая сумма штрафов – 2,34 млн рублей. Также конфисковано табачной продукции на сумму почти 2,2 млн рублей.

Всего в рамках рейдов проверили более 130 тыс. пачек табачной продукции.

С 1 июля прошлого года в РФ обязательно наличие цифровой маркировки на табачных изделиях, их реализация без маркировки запрещена.