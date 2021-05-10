РИАМО - 10 мая. Соки, сладкие газированные напитки, компоты, сладкий чай и алкоголь нельзя пить натощак, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья, сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Он подчеркнул, что натощак можно пить только воду, при здоровом желудке еще разрешается зеленый чай с молоком, иногда кофе с молоком и кисломолочные напитки.

«Современные соки мало того, что очень раздражают желудок, фруктовые соки еще и сладкие, хотя сейчас и в овощные добавляют сахар. Получается, что сок – это далеко не полезный напиток, особенно натощак. В чем тут проблема? Все, что мы пьем натощак, «добегает» очень быстро до кишечника и начинает там очень быстро всасываться», – сказал врач в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что выпитый натощак алкоголь быстро всасывается, резко поднимает уровень сахара в крови, у человека может возникнуть нарушение обмена веществ.

Врач добавил, что кислая жидкость может вызывать боль при попадании на воспаленную слизистую оболочку желудка, а после приема пищи слизистая будет лучше защищена.