РИАМО - 10 мая. При поездках в район закрытого участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена и при выезде из него пассажирам лучше всего пользоваться соседней Замоскворецкой веткой, МЦК и МЦД-2, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Участок «Волжская» – «Дубровка» «салатовой» ветки подземки закрыт для пассажиров по 23 мая из-за работ по строительству Большой кольцевой линии.

В выходные бесплатные автобусы КМ были загружены, а движение транспорта местами осложнено, на станциях «Волжская» и «Дубровка» пассажиров было почти вдвое больше, чем обычно. В будние дни пассажиропоток увеличится.

Пассажирам порекомендовали планировать поездки заранее, так как маршрут может занять больше времени, чем обычно. Также посоветовали избегать поездок в часы пик.

Многие пассажиры метро стали пользоваться Таганско-Краснопресненской линией, на которой и так отмечается большой поток людей. Чтобы не произошло коллапса, с 11 мая вводятся некоторые ограничения.

Так, посадка на участке ветки от «Котельников» до «Выхина» будет только в каждый второй поезд. Это необходимо, чтобы пустить пустые поезда от «Выхина» и развести всех пассажиров, которые приехали на автобусах на станцию «Текстильщики».

Еще поезда Некрасовской ветки, которые идут в центр, будут проезжать станцию «Косино» без остановки. На станцию «Лермонтовский проспект» пересадки не будет.

Пассажирам также напомнили, что в метро действует акция «Время ранних», в рамках которой можно заплатить за поездку всего 23 рубля. Она действует с открытия подземки до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

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