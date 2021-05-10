РИАМО - 10 мая. Деятельность магазина «Табак» в поселке Московский ТиНАО планируют приостановить на 90 суток из-за нарушения антиковидных норм, его опечатали, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Во время проверки продавец находился на рабочем месте без маски и перчаток, контроль за наличием у покупателей средств индивидуальной защиты не осуществлялся, а пятидневный запас перчаток отсутствовал.

В магазине также не проводится обеззараживание воздуха, не обеспечен контроль выявления среди сотрудников лиц с признаками инфекционных заболеваний, бесконтактный термометр отсутствует, нет необходимого запаса антисептиков для обработки рук.

Кроме того, в магазине осуществлялась продажа табака для кальяна без маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

Специалистами в отношении ИП составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, магазин «Табак» опечатан. Соответствующие материалы направлены в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности на срок до 90 суток.

Арестовано 65 единиц табака для кальяна на сумму 13 270 рублей. Административные материалы по данному факту будут направлены в Арбитражный суд Москвы для решения вопроса о конфискации табачной продукции.

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