РИАМО - 10 мая. Вечером в понедельник в столичных воздушных гаванях Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском задержали и отменили 32 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали два рейса, четыре отменили. В Домодедове 15 прилетов и вылетов задержано, семь отменено. В Шереметьеве задержаны три рейса.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отменили один рейс, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.