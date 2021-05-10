РИАМО - 10 мая. Турагент Елизавета Круглова отметила, что приобрести путевку по выгодной цене можно, если отпуск запланирован на конец ноября и декабрь, передает «Вечерняя Москва».

Она пояснила, что в это время во многих компаниях подводят итоги года перед праздниками, поэтому сотрудники не берут отпуск.

«Соответственно, число туристов в этот сезон на всех мировых курортах значительно снижается и появляются горячие туры», — уточнила Круглова.

Еще она посоветовала бронировать путевки на конец января и февраль, так как в это время туристический ажиотаж уменьшается, а вместе с ним падают и цены.

Весной можно сэкономить, если купить путевку на конец апреля и период после майских праздников. Еще стоимость путевок снижается после начала учебного года.

Эксперт подчеркнула, что самыми дорогими сезонами для отдыха считаются май и новогодние праздники.