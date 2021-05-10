РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. Рабочие заменили сбитый дорожный знак на Советской улице в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, сообщается на портале «Добродел».

На портал поступило обращение о сбитом дорожном знаке на Советской улице в микрорайоне Климовск. Администрация округа рассмотрела данное обращение.

В соответствии с федеральным законом за автомобильными дорогами местного значения следят органы местного самоуправления. Работы по замене дорожного знака на указанной автодороге выполнены.

В настоящее время в микрорайоне идут работы по ремонту улицы Советской. Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.