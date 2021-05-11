РИАМО - 11 мая. На Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях столичного метро по рабочим дня вводятся ограничения движения составов, чтобы разгрузить «фиолетовую» ветку во время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Участок «Волжская» – «Дубровка» «салатовой» ветки подземки закрыт для пассажиров из-за работ по строительству Большого кольца метрополитена.

В будни до 10:00 на участке «Котельники» – «Выхино» «фиолетовой» ветки увеличат интервалы движения поездов. Пассажирам из Московской области, которые пользуются данной линией, рекомендовали добираться в центр города на электричках Казанского направления Московской железной дороги.

Кроме того, пассажиров метро попросили по возможности не ездить в подземке в часы пик.

На «розовой» ветке до 10:00 в рабочие дни составы не будут останавливаться на станции «Косино» (пересадочная с Таганско-Краснопресненской линией).

Еще пассажирам рекомендовали в поездках по мегаполису отдавать предпочтение Замоскворецкой линии метрополитена, Московскому центральному кольцу и Московским центральным диаметрам.

Во время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии пассажиров до ближайших станций метро перевозят компенсационные автобусы. Они курсируют до станций «Текстильщики» и «Дубровка».​

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