РИАМО - 11 мая. На Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях столичного метро по рабочим дня вводятся ограничения движения составов, чтобы разгрузить «фиолетовую» ветку во время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Участок «Волжская» – «Дубровка» «салатовой» ветки подземки закрыт для пассажиров из-за работ по строительству Большого кольца метрополитена.
В будни до 10:00 на участке «Котельники» – «Выхино» «фиолетовой» ветки увеличат интервалы движения поездов. Пассажирам из Московской области, которые пользуются данной линией, рекомендовали добираться в центр города на электричках Казанского направления Московской железной дороги.
Кроме того, пассажиров метро попросили по возможности не ездить в подземке в часы пик.
На «розовой» ветке до 10:00 в рабочие дни составы не будут останавливаться на станции «Косино» (пересадочная с Таганско-Краснопресненской линией).
Еще пассажирам рекомендовали в поездках по мегаполису отдавать предпочтение Замоскворецкой линии метрополитена, Московскому центральному кольцу и Московским центральным диаметрам.
Во время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии пассажиров до ближайших станций метро перевозят компенсационные автобусы. Они курсируют до станций «Текстильщики» и «Дубровка».
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