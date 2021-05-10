РИАМО - 10 мая. Съезд с внутренней стороны Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в столице перекроют вечером в понедельник до утра вторника из-за проведения ремонтных работ, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Работы будут проводиться в Кутузовском тоннеле.

С 21:00 понедельника до 06:00 вторника будет перекрыт съезд с внутренней стороны ТТК на Кутузовский проспект в сторону области.

Водителей попросили учитывать данные изменения и заранее планировать свои маршруты.