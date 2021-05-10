РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 мая. Обустройство многофункциональной хоккейной площадки в Кузьминском лесопарке в Котельниках завершится в течение месяца, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.

«Ход благоустройства обсудили с жителями и членами Общественной палаты города. В начале июня здесь можно будет уже играть в мини-футбол и баскетбол. Для этого установим две пары стационарных баскетбольных стоек и пару мини-футбольных ворот», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, с понедельника на площадке началась укладка асфальтового покрытия.

«Работы будут выполняться на площади 1,4 тыс. кв. метров, после чего начнется монтаж спортивного оборудования. Затем будет уложено травмобезопасное резиновое покрытие», - отметил он.

Глава округа добавил, что в мае планируют приступить к обустройству входной группы и комплексной детской площадки, а также модернизации освещения.