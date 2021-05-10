РИАМО - 10 мая. Флеболог Федор Шпаченко рассказал, что избежать заболеваний сосудов ног помогут умеренные занятия спортом, сообщает Nation News.
Специалист отметил, что чаще всего проблемы с венами возникают у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни.
Он также добавил, что после родов у половины женщин проявляется варикозное расширение вен — телеангиэктазия.
Кроме того, к варикозу могут приводить длительное ношение тяжестей и гиподинамия, связанная с рабочими моментами. На тонусе вен негативно сказывается чрезмерное употребление спиртного.
Также одним из главных факторов возникновения варикоза является плоскостопие.
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