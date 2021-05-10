РИАМО - 10 мая. С 12 по 15 мая на Х Международном фестивале «Театр кукол – без границ» который состоится на базе Московского областного театра кукол, покажут 10 спектаклей из шести городов, сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Ольга Лабозина.

Она уточнила, что в фестивале примут участие театры из Москвы, Иванова, Нижнего Тагила, Рязани и Санкт-Петербурга.

«Наш международный статус будет подтверждаться спектаклем из эстонского города Кохтла-Ярве. Они покажут «Умку – белого медвежонка». Будем смотреть этот спектакль в фойе на большом экране. По понятным причинам привезти его сюда они не смогли, но мы его оставляем в программе», – сказала Лабозина в эфире «Радио 1».

Она пояснила, что фестиваль пройдет в Московском областном театре кукол и на площадках трех его партнеров – Детского театра теней, Детского камерного театра кукол и Московского театра кукол на Спартаковской. На площадках партнеров планируют показать спектакли больших форм.

Руководитель литературно-драматургической части театра напомнила, что из-за Covid-ограничений залы будут заполнены на 50%. Почти все билеты распроданы, но планируются дополнительные показы.

«Театр кукол – без границ» является одним из старейших фестивалей театров кукол в РФ, его проводят каждый год. Фестиваль состоится при поддержке министерства культуры Подмосковья.