РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. Спортсмены и сотрудники спортучреждений Подольска отжались более 27,7 тыс. раз в рамках акции «Рекорд Победы», сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске с 1 по 9 мая спортсмены и воспитанники спортивных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту, принимали участие в ежегодной акции «Рекорд Победы».

Участникам необходимо было отжаться от пола столько раз, сколько мирных дней минуло с 9 мая 1945 года. В 2021 году количество отжиманий уже составляет 27 759 раз.