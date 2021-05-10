РИАМО - 10 мая. В Подмосковье и столице с 09:00 до 18:00 11 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Аналогичный уровень погодной опасности действует в регионе до 20:00 понедельника.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности погоды действует на территории Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской и Воронежской областей Центрального федерального округа.

11 мая в регионе будет переменная облачность. На юге Московской области прогнозируется небольшой кратковременный дождь.

Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Днем температура ожидается в пределах плюс 20 – плюс 22 градуса, ночью – от плюс 3 до плюс 5 градусов.