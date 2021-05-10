РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 мая. В подмосковном Дзержинском провели праздничную программу 9 мая, жители города активно поучаствовали в акции «Вальс Победы», сообщил в своем Instagram-аккаунте и.о. главы городского округа Дзержинский Сергей Будкин.

«Ежегодная акция «Вальс Победы» — добрая патриотическая традиция нашего города. С вальса началась череда праздничных мероприятий на площади у торгового центра. Люди разных возрастов с улыбками на лицах кружились в танце. Атмосферу празднику добавляла полевая кухня, все могли отведать настоящую солдатскую кашу и угоститься горячим чаем», — написал Будкин.

По его словам, творческую программу открыл часовой концерт Губернаторского оркестра Московской области. На смену ему вышли городские коллективы.

Много восторженных отзывов получили и приглашенные артисты — солисты театра «Геликон Опера», они выступили с тематической вокальной программой.

«Еще накануне мы все переживали, не омрачит ли непогода празднование Дня Победы? Но все получилось! Программа была насыщенной. Прошла и торжественная церемония, и персональные концерты для участников войны во дворах, и спортивные мероприятия. Мы смогли пожать руку участникам войны, поговорить по душам, обнять их и лично сказать: «Спасибо за жизнь и мир! За ту победу!». Завершили праздник салютом! Уважаемые жители города, еще раз поздравляю всех с Днем Великой Победы», — завершил Будкин.