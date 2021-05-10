РИАМО - 10 мая. На станции метро «Бульвар Рокоссовского» у полицейского с сотрудником клининговой компании произошел конфликт, в результате которого правоохранителя госпитализировали с ножевым ранением, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в служебном помещении станции. В ходе конфликта сотрудник клининговой компании метрополитена взял со стола кухонный нож и кинул его в сторону старшего сержанта полиции.

Полицейский был направлен в медучреждение. Второго участника конфликта задержали и доставили в отдел полиции.

По факту произошедшего начата доследственная проверка.