РИАМО - 10 мая. Президент РФ Владимир Путин поделился результатами теста на антитела к коронавирусной инфекции, уровень антител хороший, передает Федеральное агентство новостей.

Глава государства сдал анализ на антитела 9 мая. Прививки ему сделали 23 марта и 14 апреля.

Путин уточнил, что коэффициент позитивности после вакцинации от коронавируса у него составляет 15. По словам врачей, это очень хороший результат, подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства оценил ситуацию с пандемией Covid-19 в стране и назвал ее стабильной.

С начала пандемии в России зарегистрировано 4 888 727 случаев Covid-19, скончались 113 647 пациентов, выздоровели 4 502 906 человек.

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