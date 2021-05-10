РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. В Подольске юных помощников армии и флота из молодежного центра «Максимум» обучили стрельбе из пневматической винтовки, сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

На базе учебного центра отдела МЧС России по Подольску 8 мая прошли занятия с воспитанниками любительского объединения «Молодые помощники армии и флота» молодежного центра.

Занятия проходили на трех учебных локациях. Воспитанники обучились огневой подготовке (стрельбе из пневматической винтовки), разборке-сборке автомата Калашникова и разборке-сборке другого оружия.