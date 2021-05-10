РИАМО - 10 мая. На этой неделе погода порадует жителей Москвы и Подмосковья, будет тепло и солнечно, в дневные часы температура воздуха составит 20-23 градуса, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Погода будет замечательной. В четверг, пятницу и субботу в полуденные часы возможны небольшие осадки в виде кратковременного дождя», - сказал Синенков.

По его словам, в дневные часы температура составит плюс 20 градусов. В какие-то дни температура будет подниматься до плюс 23 градусов.

Он добавил, что в ночные часы температура не будет опускаться ниже плюс 10 градусов.

В Московском регионе на текущей неделе ожидается приход метеорологического лета.

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