РИАМО - 10 мая. Из-за повреждения кабеля было временно изменено движение маршрутов трамваев №27 и 29, они временно курсируют от станции метро «Войковская» до усадьбы Михалково, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

От усадьбы до метро «Дмитровская» курсируют автобусы. Пассажирам рекомендовали быть внимательными.

Специалисты делают все возможное для восстановления движения трамваев.

Причины повреждения кабеля уточняются. По предварительным данным, кабель был перебит неизвестными лицами.