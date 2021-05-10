РИАМО - 10 мая. С 11 по 21 мая на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метрополитена вводятся ограничения движения поездов, чтобы избежать критической нагрузки на транспорт из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской ветки. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По 23 мая на участке «Волжская» – «Дубровка» Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов из-за строительства Большого кольца подземки.

До 10 часов утра на Таганско-Краснопресненской ветке будут увеличены интервалы движения поездов на участке «Котельники» - «Выхино». Из Подмосковья в центр города лучше добираться на электричках по Казанскому направлению МЖД.

Также пассажиров попросили по возможности избегать поездок в часы пик.

На Некрасовской линии также до 10 часов утра поезда будут проезжать станцию «Косино» без остановки.

Данные меры вводятся, чтобы разгрузить «фиолетовую» линию метро во время закрытия Люблинско-Дмитровской ветки.

Пассажирам посоветовали выбирать альтернативные маршруты в поездках по городу — Замоскворецкую линию метро, МЦК и МЦД.

Для удобства пассажиров во время закрытия участка «салатовой» линии запущены бесплатные компенсационные автобусы. Автобусы КМ-1 следуют от станции метро «Волжская» до «Текстильщиков». Маршрут КМ-2 связывает «Волжскую» с «Дубровкой», маршрут КМ-3 идет от «Печатников» до «Дубровки».

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>