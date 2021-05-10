РИАМО - 10 мая. Врач онколог-дерматолог АО «Медицина» Ольга Машкова отметила, что родинки могут перерождаться в злокачественные образования, которые опасны для человека, поэтому за изменениями их формы и цвета следует наблюдать, передает Nation News.

Доктор уточнила, что родинки обычно являются доброкачественными опухолями, образующимися в клетках, которые отвечают за выработку меланина. Но иногда бывают злокачественные пигментные опухоли — меланомы.

«Врач всегда порекомендует пациенту убрать родинки со стоп, ладоней, слизистых. Такое месторасположение родинок считается пограничным и делает их первыми претендентами на перерождение в злокачественные образования», — сказала Машкова.

По ее словам, любая родинка большого размера, имеющая неровные края, увеличивающаяся в размерах, может доставить человеку проблемы. Также стоит обратить внимание на родинки, которые подвергаются прямому ультрафиолетовому излучению.

Онколог подчеркнула, что неизмененные родинки обычно не нуждаются в лечении. Но, если родинка или кожа вокруг нее стала болеть или воспалилась, родинка изменила форму или цвет, то следует обратиться к врачу.