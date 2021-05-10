РИАМО - 10 мая. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается стабильной, передает Федеральное агентство новостей.

Глава государства подчеркнул, что, согласно оценкам экспертов, ситуация с распространением Covid-19 в стране является стабильной.

«У нас все, как говорят, «на полке лежит», то есть не поднимается, сейчас держится на том уровне, на котором сложилось в предыдущее время», — сказал Путин.

Вакцинировались уже около 21,5 млн россиян. По словам Путина, «это очень хороший результат».

Глава государства также призвал граждан продолжать активно прививаться от инфекции.

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