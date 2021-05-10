РИАМО - 10 мая. Известный российский кинопродюсер и директор кинофестивалей Александр Шкодо умер на 66-м году жизни после коронавируса, пишет kp.ru.

Шкодо около месяца находился в больнице в Коммунарке. Врачи диагностировали у него Covid-19.

Продюсер уже почти вылечился, однако у него появились осложнения. Несмотря на усилия медиков, он умер.

Шкодо занимался созданием документальных фильмов. Среди его продюсерских работ можно выделить такие картины, как «Прорва», «Джонатан — друг медведей» и «Последний курьер».

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