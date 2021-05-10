РИАМО - 10 мая. Грузовая фура, перевозившая помидоры, опрокинулась на трассе М-4 «Дон» в районе подмосковного Домодедова, передает Федеральное агентство новостей.

Видео с места ДТП от очевидцев оказалось в распоряжении агентства. Большегруз марки Mercedes-Benz лежит на боку, а вокруг него разбросаны поддоны с овощами.

На участке дороги, где произошла авария, в данный момент идет ремонт: есть временная разметка и ограждения.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших нет.