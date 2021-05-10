РИАМО - 10 мая. Больше всего ДТП с погибшими происходит в Москве поздним вечером и ночью, так как водители чаще всего в это время превышают скорость, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Самое опасное время суток — с 21:00 до 02:00. 31% всех погибших в ДТП приходится на этот период.

Самый аварийный период — с 16:00 до 19:00. В это время на дорогах больше всего транспорта, поэтому случается очень много мелких аварий.

С 10:00 до 14:00 — самое опасное время для пешеходов. Именно в это время гибелью пешехода заканчивается 24% аварий. Утренний час пик уже прошел и водители прибавляют скорость, при этом пешеходов на дорогах все еще много.

Темное время суток является главным фактором аварийности, но соблюдать ПДД нужно в любое время дня.

Число смертельных ДТП снизилось в Москве на 24% с начала года>>