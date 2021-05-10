РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. В одной из соцсетей появилось видео с жителями, которые помогали ставить на место перевернувшийся автомобиль на улице Академика Доллежаля в Подольске.

Так, на видео видно, как группа людей пытается перевернуть опрокинувшийся на крышу автомобиль. После неудачной попытки к ним присоединились другие прохожие. В результате машину перевернули сначала на бок, а затем поставили на колеса.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 мая в микрорайоне Кузнечики на улице Академика Доллежаля.

По данному ДТП получить комментарий у ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск не удалось.