РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мая. Партийцы и депутаты совета г.о. Люберцы приняли участие в акции «Окна Победы», в рамках которой украсили окна портретами героев Великой Отечественной войны, в акции также поучаствовали местные жители, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Одними из самых активных участников стали воспитанники детского сада №6 «Белоснежка» и учащиеся Кадетской школы с кураторами акции, депутатами фракции «Единая Россия» местного совета депутатов Оксаной Краминой и Наталией Скисовой.

Акция «Окна Победы» — одно из ключевых мероприятий «Единой России», посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. В знак признательности своим родным и близким, воевавшим в годы войны, жители округа украсили окна домов портретами героев.

Кроме портретов, участники акции рисовали на окнах рисунки на патриотическую тематику: георгиевскую ленту, гвоздику, голубей.

По словам Краминой, «Окна Победы» — удивительная акция, которая сближает людей в великий для всех день.

«Окна с фотографиями фронтовиков или разрисованные стекла создают атмосферу праздника и благодарности людям, которые смогли отвоевать наше право на жизнь! Годы идут, но память о подвиге героев в наших семьях не меркнет», — отметила Крамина.