РИАМО - 10 мая. Расширенная заявка российской сборной на предстоящий чемпионат Европы по футболу UEFA будет объявлена 11 мая, сообщает Газета.ru.

При этом итоговая заявка станет известна после учебно-тренировочного сбора, который пройдет с 22 по 31 мая в Австрии.

Чемпионат UEFA должен был пройти в 2020 году, однако был перенесен из-за пандемии на год. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Игры турнира пройдут в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Риме, Мюнхене и Севилье.

Россия примет шесть встреч на групповом уровне: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня), а также один из четвертьфиналов.