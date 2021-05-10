РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. Дорожная авария с участием трех машин произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Колхозной в микрорайоне Красная Горка Подольска поздно вечером 9 мая, сообщила «РИАМО в Подольске» очевидица ДТП.

Она отметила, что одна машина резко затормозила, так как нетрезвый пешеход вышел на середину неосвещенной дороги.

«В нее незамедлительно въехало еще две машины, одна за другой. Пешеход при этом автомобилями задет не был и пытался скрыться с места ДТП. Он бежал во двор дома №8А, где и был пойман участниками ДТП», - сказала очевидица.

По ее словам, во время бегства пьяный пешеход упал и получил травму. Его забрала скорая помощь.

По данному ДТП оперативно получить комментарий у ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск не удалось.