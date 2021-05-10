РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мая. Партийцы провели акцию «Свеча памяти» в «Сквере Победы» поселка Малаховка городского округа Люберцы, они выложили из горящих свечей надпись «76 лет Победе» и почтили память павших в Великой Отечественной войне, сообщает местное отделение партии «Единая Россия».

Благодаря молодогвардейцам, членам Молодежного парламента при Совете депутатов г.о. Люберцы, начальнику территориального управления Красково-Малаховка Ольге Байковой, учителям и ученикам школы №48 в рамках проекта партии «Единая Россия» «Живая история» реализовалась акция «Свеча памяти».

Участники выложили надпись «76 лет Победе» и сделали к ней дорожку, показывающую путь, через который пришлось пройти людям во время страшной войны, чтобы нынешнее поколение жило без страха.

Муниципальный куратор проекта «Живая история» Валерий Кравченко подчеркнул важность проведения такой акции с молодежью.

«Тем самым мы показываем важность нашей Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря подобным мероприятиям ребята могут погрузиться в атмосферу тех дней и вспомнить героев, отдавших свои жизни за наше мирное небо над головой», — сказал Кравченко.