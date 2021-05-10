РИАМО - 10 мая. В подмосковной Коломне открылась тематическая ярмарка «Майский хоровод», где реализуется продукция из Подмосковья и соседних регионов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Ярмарка будет работать в Коломне с 10 по 16 мая включительно. Всего на ярмарке предусмотрена работа 50 торговых точек с сельхозпродукцией различных производителей», — сказал глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что все желающие смогут получить практические советы от подмосковных фермеров по уходу за первыми всходами и удобрением будущего урожая.

Производители и фермеры представляют широкий ассортимент молочной и мясной продукции, домашних сыров, колбасных и копченых рыбных изделий, рыбных деликатесов, овощей и фруктов, а также кондитерских и хлебобулочных изделий.

Также можно будет приобрести саженцы различных деревьев, семена, товары для дачи и огорода, изделия ручной работы и многое другое.

На ярмарке проводятся развлекательные программы для детей и взрослых, анимационные мероприятия, благотворительные акции с раздачей продукции и сувениров. Ярмарка работает по адресу: Советская площадь, у дома 3.