РИАМО - 10 мая. Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных мер безопасности при обследовании креативного пространства Люмьер-Холл в Берсеневском переулке, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Контроль за ношением масок со стороны администрации фактически не осуществляется: часть посетителей и персонала находятся без средств защиты. Обеззараживание воздуха в помещениях не проводят. Оборудование для обеззараживания воздуха в выставочных залах также отсутствует.

Кроме того, дезинфекция помещений и контактных поверхностей на объекте не проводится, нет дезинфицирующих средств. Санитайзеры с антисептиками имеются только у входа и в прикассовой зоне, в остальных посещениях, включая санузлы, антисептики отсутствуют.

При входе не проводится термометрия сотрудников и посетителей, отсутствует социальная разметка в местах массового скопления людей. Социальная дистанция посетителями не соблюдается.

В отношении юридического лица ООО «ГАЛАТЭЯ» возбудили дело об административном правонарушении. Организуются обеспечительные мероприятия с целью временного запрета деятельности Люмьер-Холла.

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