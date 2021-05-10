РИАМО - 10 мая. С 1 по 10 мая в Московской области свыше 5,5 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии принимали участие в обеспечении безопасности и охране общественного порядка, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по региону.

Росгвардейцы обеспечивали порядок во время Первомая и Дня Победы.

До начала мероприятий места народных гуляний обследовали сотрудники инженерно-технических отделений ОМОН «Пересвет» и «Русич». В рамках данной работы они применяли технические средства и служебных собак.

Кроме того, маршруты патрулирования в майские праздники были приближены к местам проведения мероприятий. Также был усилен контроль за оборотом оружия и деятельностью частных охранных организаций.

Нарушений общественного порядка в местах массового пребывания граждан допущено не было.