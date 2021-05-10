РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. В подмосковном Подольске определили победителей и призеров турнира по воркауту ко Дню Победы, сообщается в группе «Федерация Воздушно-Силовой Атлетики МО» в соцсети «ВКонтакте».

В парке Талалихина в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 9 мая прошел фестиваль по воздушно-силовой атлетике. Участники соревновались в дисциплине «воркаут-фристайл» в трех возрастных категориях.

Среди юношей в возрасте до 15 лет победил Михаил Белосвятов, второе место занял Илья Дуров, а третье — Тимофей Владимиров. Среди юниоров в возрасте от 15 до 17 лет победил Кирилл Савин, второе место занял Дмитрий Медведев, третье — Нурлан Нурдан. Среди мужчин в возрасте от 18 лет победил Ахрор Чирмашов, второе место занял Максим Бойко, а третье — Ярослав Боюнов.

Также в рамках фестиваля проводилась акция «Подтянись за Победу». Лучшие результаты показали председатель комиссии по общественному контролю общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов (22 подтягивания) и Олег Котов (23 подтягивания).