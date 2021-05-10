РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. Представители Главного управления культурного наследия Московской области проведут прием граждан в Подольске 12 мая, прием пройдет в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

В среду, 12 мая, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан.

В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком, в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Главного управления культурного наследия Подмосковья.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (496) 755-57-00.