РИАМО - 10 мая. Рубероид загорелся на крыше строящегося здания в поселении Сосенское Новомосковского административного округа, к настоящему моменту пожар ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре в деревне Столбово поступило в 12:35. Происходило возгорание рубероида на кровле строящегося здания.

Площадь пожара составила 15 кв. м. В 13:12 возгорание ликвидировали. Пострадавших в результате инцидента нет.

Всего за минувшие сутки на территории столицы произошло 17 пожаров.