РИАМО - 10 мая. Хирург и онколог Иван Карасев рассказал, что частое покашливание, затрудненное дыхание, воспаление и хроническая осиплость голоса могут указывать на наличие полипов в гортани, передает Газета.ru.

По словам специалиста, если своевременно не обратить внимание на полипы, то можно столкнуться с полным нарушением дыхания, потерей голоса, в худшем случае — с перерождением полипов в злокачественные образования.

Врач подчеркнул, что удалить новообразования можно при быстром росте папиллом в гортани, осиплости или полной потери голоса.

Карасев подчеркнул, что полипы нужно удалять полностью, «под корень», чтобы избежать рецидивов. Также операция поможет избежать перерождения полипов в онкообразования в будущем.