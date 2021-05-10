РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 мая. Победителями XX муниципального смотра строя и песни в Домодедове стали гимназия №5 и Константиновская средняя общеобразовательная школа, сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Среди школ с более чем 1 тыс обучающихся первое место заняла Домодедовская гимназия №5. Вторым стал Домодедовский лицей №3. Замкнула тройку лидеров Заревская школа с углубленным изучением отдельных предметов.

Среди школ с менее чем 1 тыс обучающихся победителем стала Константиновская школа. Второе место заняла Домодедовская школа №6, а третьей стал военно-патриотический клуб «Домодедовская дружина имени благоверного князя Владимира Храброго».

Лучшим командиром взвода стала Юлия Позднякова из Домодовской школы №10. А приз жюри «Опора России» получила Домодедовская школа №2.

Переходящие кубки от совета ветеранов округа выручили Домодедовской гимназии №5 и Константиновской школе.

Смотр строя и песни прошел в Домодедове 9 мая на площади 30-летия Победы.