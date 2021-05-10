РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. На улице Академика Доллежаля в подмосковном Подольске произошло ДТП, иномарка перевернулась, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец аварии.

Инцидент произошел в ночь на 9 мая в микрорайоне Кузнечики.

«Я проезжал 8 мая в районе 23:59 и на улице Академика Доллежаля увидел, что перевернулась иномарка. Она на тот момент лежала на крыше», - сказал очевидец.

По данному ДТП получить комментарий у ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск не удалось.