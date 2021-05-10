РИАМО - 10 мая. В столице и Подмосковье до 20:00 понедельника действует «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень опасности погоды действует в Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской и Воронежской областях Центрального федерального округа.

В понедельник в регионе наблюдается небольшая облачность, осадков нет. Северный и северо-восточный ветер дует со скоростью 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Днем температура может подняться до плюс 17 градусов.