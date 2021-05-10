РИАМО - 10 мая. Участница конкурса «Евровидение-2021» Манижа рассказала, что была напугана радикальной реакций на свою песню Russian Woman, передает Федеральное агентство новостей.

Из-за критики девушка даже думала отказаться от участия в музыкальном конкурсе.

«Конечно, были моменты, когда я просто испугалась. Как любой нормальный живой человек могу испугаться, могу расстроиться, могу оказаться в состоянии страха, переживаний. У меня были мысли вначале, что, боже мой, может быть, мне все-таки не надо ехать?» — сказала певица.

Однако девушка смогла пересилить себя и взглянуть на ситуацию спокойнее. В свою песню Манижа верит — ее она посвятила стереотипам, которыми на нее долгое время давили в обществе.

Конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Нидерландах с 18 по 22 мая. Представительница России выступит в первом полуфинале под №3.