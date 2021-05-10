РИАМО - 10 мая. В центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ в рамках проверки выявили нарушения антиковидных мер, по данному факту возбуждено административное дело, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Специалисты ведомства установили, что большинство мер, которые нужны для обеспечения эпидемиологической безопасности посетителей и работников центра, в «Москвариуме» выполняется.

Тем не менее, специалисты выявили, что обеззараживание воздуха в помещениях центра проводится только один раз, а в течение рабочего дня, когда в «Москвариуме» посетители, обеззараживание не происходит.

Также посетители не соблюдают социальную дистанцию, несмотря на наличие разметки. Администрация и персонал не контролируют соблюдение гостями необходимой дистанции.

Юрлицом принимаются все меры по устранению выявленных нарушений, данная ситуация находится на контроле столичного надзорного ведомства.

При этом в «Москвариуме» измеряют температуру посетителям, а сотрудников центра тестируют на коронавирус. Также есть контейнеры для использованных масок и перчаток, санитайзеры. Дезинфекционные мероприятия в помещении проводятся в нужном объеме.

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