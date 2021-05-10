РИАМО - 10 мая. Психолог и гештальт-терапевт Людмила Суздальцева рассказала, что коронавирусная инфекция влияет на психоэмоциональное состояние людей, передает Федеральное агентство новостей.
Ранее ученые из США и Великобритании заявили, что треть переболевших Covid-19 пациентов получили психические или нервные расстройства спустя полгода после заражения.
По ее словам, в последнее время люди привыкли жить в стабильности, но случилась пандемия, которая привела к неопределенности. На людей давит страх за свое здоровье и состояние близких людей, боязнь потерять работу и ухудшить финансовое положение.
Чертой национальной психоэмоциональной картины стало и то, что очень многие люди поддерживали себя алкоголем в период локдауна, а после искали пути борьбы с зависимостью.
«Последствия здесь, конечно, очень большие. Я думаю, мы их будем расхлебывать еще долго», — резюмировала психолог.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии