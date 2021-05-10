РИАМО - 10 мая. В столице в текущем году появится порядка 90 новых вагонов трамваев, часть из них уже проходит обкатку, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«В этом году мы по графику и по ранее заключенным контрактам получим порядка 90 новых вагонов трамваев, часть из которых уже пришла в депо и проходит обкатку», — сказал Ликсутов журналистам.

Он добавил, что также совместно с ЦОДД продолжается работа над созданием приоритета проезда трамваев на ряде загруженных перекрестков города.

«Эта работа через интеллектуальную транспортную систему позволила уже практически на всех важных, ключевых перекрестках города создать преимущество для трамваев, они поехали на 15-20% быстрее», — отметил Ликсутов.

Заммэра отметил, что теперь пассажиры экономят существенное время в пути. В свою очередь, это делает московский трамвай еще более привлекательным и более удобным видом транспорта.

Эксперт считает, что трамвайную сеть в Москве ждет активное развитие>>