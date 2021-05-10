РИАМО - 10 мая. В столице в текущем году появится порядка 90 новых вагонов трамваев, часть из них уже проходит обкатку, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«В этом году мы по графику и по ранее заключенным контрактам получим порядка 90 новых вагонов трамваев, часть из которых уже пришла в депо и проходит обкатку», — сказал Ликсутов журналистам.
Он добавил, что также совместно с ЦОДД продолжается работа над созданием приоритета проезда трамваев на ряде загруженных перекрестков города.
Заммэра отметил, что теперь пассажиры экономят существенное время в пути. В свою очередь, это делает московский трамвай еще более привлекательным и более удобным видом транспорта.
Эксперт считает, что трамвайную сеть в Москве ждет активное развитие>>
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