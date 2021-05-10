РИАМО - 10 мая. На улице Зои и Александра Космодемьянских в столице заработал отремонтированный участок трамвайных путей, там курсируют маршруты №23, 27, 29, 30, сообщил журналистам заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Сегодня мы запустили последний участок пути, который находился на капитальном ремонте. Маршруты №23, 27, 29, 30 с сегодняшнего дня начали движение пока с интервалом около 20 минут, но в течение недели – десяти дней интервал движения будет около 5-7 минут», - сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что капремонт трамвайных путей в городе завершили с большим опережением, по некоторым участкам - в 2-2,5 раза быстрее.

По его словам, это стало возможным благодаря тому, что вся трамвайная инфраструктура передана Московскому метрополитену.

Заммэра пояснил, что для жителей близлежащих домов на 20% минимум сокращено шумовое и вибрационное воздействие за счет специальных резиновых матов, которые подкладывают под пути.

«До 2024 года мы полностью обновим все трамвайные вагоны. Они будут только низкопольными, максимально комфортными и удобными, в том числе для маломобильных пассажиров и для тех людей, которые с детьми, с колясками передвигаются по нашему городу», - добавил Ликсутов.

Он уточнил, что трамвайная инфраструктура – вторая в городе по провозной способности после метрополитена.

«Работы по ремонту трамвайных путей будут продолжаться. Но продолжаться они будут в основном в технологические окна. Будет введена технология, так называемое «реверсивное движение»», - сказал начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.

Он отметил, что специалисты проведут работы для сокращения интервала движения трамваев до 5 минут, кроме того, будет уделено внимание тем местам путей, где возможны подтопления.​