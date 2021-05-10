РИАМО - 10 мая. На дороги столицы с 9 мая вышли коммерческие перевозчики, работающие на девяти маршрутах, за день их автобусы перевезли порядка 7 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Автобусы коммерческих перевозчиков курсируют по тактовому расписанию, с их запуском доля автобусов большого класса в городе увеличилась до 73%. В салонах для пассажиров сделали Wi-Fi и usb-разъемы для зарядки различных гаджетов.

Кроме того, автобусы чаще моют и дезинфицируют, а в кабинах водителей работает система «Антисон».

Городские маршруты после запуска новых автобусов стали более прямыми и быстрыми, так как их обновили их с учетом развития мегаполиса и запросов москвичей.

Всего до конца июня в городе запланировано запустить еще 1,3 тыс. автобусов на 157 обновленных маршрутах.